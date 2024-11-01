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        Polisin uyuşturucuyla yakalandığı soruşturmada 2 şüpheli daha tutuklandı

        ÇANKIRI'da otomobilinde 1940 uyuşturucu hap ele geçirilen polis memur Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 16:27 Güncelleme: 01.11.2024 - 16:27
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        Polisin uyuşturucuyla yakalandığı soruşturmada 2 şüpheli daha tutuklandı
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        ÇANKIRI'da otomobilinde 1940 uyuşturucu hap ele geçirilen polis memur Ö.E.'nin, uyuşturucu maddeyi temin ettiği 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 25 Ekim'de polis memuru Ö.E.'nin otomobilini durdurarak arama yaptı. Aracında 1940 uyuşturucu hap ele geçirilen Ö.E. gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Olayla ilgili soruşturma kapsamında Ö.E.'nin uyuşturucuyu temin ettiği F.Y. ve A.K.'nin İstanbul'da bulunduğu adrese operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 2 şüpheli de çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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