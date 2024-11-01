Polisin uyuşturucuyla yakalandığı soruşturmada 2 şüpheli daha tutuklandı

Olayla ilgili soruşturma kapsamında Ö.E.'nin uyuşturucuyu temin ettiği F.Y. ve A.K.'nin İstanbul'da bulunduğu adrese operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 2 şüpheli de çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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