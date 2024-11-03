Husumetlisine kurşun yağdırıp, kabzayla başına vurarak öldüren zanlı tutuklandı; olay anı kamerada

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, Özgür Ölçek’i sokak ortasında tabancayla vurup, ardından silahın kabzasıyla defalarca başına vurarak öldüren Serdar Varol (32), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Varol, ifadesinde Ölçek'i boşandığı eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü için öldürdüğünü söylerken cinayet anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Camicedit Mahallesi, Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Serdar Varol, cadde üzerinde cep telefonu ile konuşarak yürüyen 2 çocuk babası Özgür Ölçek'e tabanca ile ateş açtı. Kurşunu biten Varol, kanlar içerisinde yerde yatan Ölçek'in başına defalarca tabancanın kabzasıyla vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırılan Ölçek, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Varol ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Serdar Varol, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.