Bin Pınarlı İda'da durum kritik; Bayramiç Barajı'nda su seviyesi yüzde 10'lara düştü

ÇANAKKALE'deçok sayıda su kaynağını içerisinde barındırdığı için adı mitolojide 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'ndan beslenen Bayramiç Barajı'nın su seviyesi, yüzde 10'lara kadar düştü. Bayramiç Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen, "Kritik seviyelere yaklaştı. Bu da bizi korkutan bir senaryodur" dedi.

Türkiye'de özellikle son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle barajların doluluk oranları düştü. Mitolojide 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'ndan beslenen 96,5 milyon metreküp su kapasitesine sahip Bayramiç Barajı'nın doluluk oranı da kuraklık nedeniyle yüzde 10'lara kadar geriledi. Bayramiç'in küresel iklim krizinden en fazla zarar gören ilçelerden biri olduğuna dikkati çeken Bayramiç Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen, "Kasım ayının ortalarına gelmemize rağmen, hiçbir şekilde daha yağmur almamıştır. Bu da bizi korkutan bir senaryodur" dedi.