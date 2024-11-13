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        Bin Pınarlı İda'da durum kritik; Bayramiç Barajı'nda su seviyesi yüzde 10'lara düştü

        ÇANAKKALE'deçok sayıda su kaynağını içerisinde barındırdığı için adı mitolojide 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'ndan beslenen Bayramiç Barajı'nın su seviyesi, yüzde 10'lara kadar düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 10:55 Güncelleme: 13.11.2024 - 11:00
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        Bin Pınarlı İda'da durum kritik; Bayramiç Barajı'nda su seviyesi yüzde 10'lara düştü
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        ÇANAKKALE'deçok sayıda su kaynağını içerisinde barındırdığı için adı mitolojide 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'ndan beslenen Bayramiç Barajı'nın su seviyesi, yüzde 10'lara kadar düştü. Bayramiç Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen, "Kritik seviyelere yaklaştı. Bu da bizi korkutan bir senaryodur" dedi.

        Türkiye'de özellikle son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle barajların doluluk oranları düştü. Mitolojide 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'ndan beslenen 96,5 milyon metreküp su kapasitesine sahip Bayramiç Barajı'nın doluluk oranı da kuraklık nedeniyle yüzde 10'lara kadar geriledi. Bayramiç'in küresel iklim krizinden en fazla zarar gören ilçelerden biri olduğuna dikkati çeken Bayramiç Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen, "Kasım ayının ortalarına gelmemize rağmen, hiçbir şekilde daha yağmur almamıştır. Bu da bizi korkutan bir senaryodur" dedi.

        'ÜRETİMİN DEVAMI İÇİN TARIM PLANLAMASINA UYULMALI'

        Barajdaki su seviyesinin kritik seviyede olmasının tarımsal açıdan da sıkıntı yarattığına dikkati çeken Şen, "Bayramiç Barajı, sulama sezonuna yüzde 100 seviyelerinde dolu olarak başlamıştı. Bugün yüzde 10 seviyelerine, kritik seviyelere yaklaştı. Kış aylarında da Kaz Dağları'na yeterince kar yağmaması durumunda barajdaki su seviyesi, yüzde 70'leri geçmeyeceği izlenimindeyiz. Bu da ilçemizde ve sulama barajının sahası içinde kalan sabit tesisleri tehlikeye atmaktadır. İlçemizde sadece meyvecilik, sebzecilik yoktur. Sulama sahası içinde çeltik üretiminin de çok olmasından dolayı suyun idareli kullanılması üreticilerimiz açısından çok önemlidir. Önümüzdeki süreçte üretime devam edilebilmesi için önemli ölçüde tarım planlamasına uymamız gerekmektedir. Önümüzdeki sezonda üretim planlamasına gerek ziraat odalarından gerekse il ve ilçe tarım müdürlüklerinden onay alınarak ekim planlaması yapılması gerekmektedir, üretime devam edilebilmesi için de önemli ölçüde bu plana uyulmalıdır" diye konuştu.

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