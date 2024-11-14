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        Kazada yaralanan Elif Nur, 9 gün sonra hayatını kaybetti (2)

        SONYOLCULUĞUNA UĞURLANDIÇanakkale'de kullandığı otomobilin refüje çarpıp, takla atması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 9 gün sonra hayatını kaybeden Elif Nur Çalışkan için öğle vakti Lapseki ilçesindeki Şehitler Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 15:34 Güncelleme: 14.11.2024 - 15:40
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        Kazada yaralanan Elif Nur, 9 gün sonra hayatını kaybetti (2)
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        SONYOLCULUĞUNA UĞURLANDI

        Çanakkale'de kullandığı otomobilin refüje çarpıp, takla atması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 9 gün sonra hayatını kaybeden Elif Nur Çalışkan için öğle vakti Lapseki ilçesindeki Şehitler Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye eşinden bir süre önce boşandığı öğrenilen 2 çocuk annesi Çalışkan'ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından Elif Nur Çalışkan'ın bir süre omuzlarda taşınan cenazesi, Lapseki İlçe Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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