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        Kavgada ağabeyini boğdu

        ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde Ahmet Hasırcı (36), kavga ettiği ağabeyi Mehmet Hasırcı'yı (38) boğdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 13:30 Güncelleme: 17.11.2024 - 13:35
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        Kavgada ağabeyini boğdu
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        ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde Ahmet Hasırcı (36), kavga ettiği ağabeyi Mehmet Hasırcı'yı (38) boğdu.

        Olay, dün saat 21.00 sıralarında ilçenin Kozçeşme köyünde meydana geldi. Evde içki içtikleri öne sürülen Ahmet Hasırcı ve ağabeyi Mehmet Hasırcı arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ahmet Hasırcı, ağabeyi Mehmet Hasırcı’yı boğdu.

        Köylülerin ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet Hasırcı'nın cansız bedeni savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Jandarma ekipleri, Ahmet Hasırcı'yı gözaltına aldı.

        Mehmet Hasırcı'nın cenazesinin otopsinin ardından köy mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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