Çanakkale'de 64 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karada ve denizde toplam 64 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, geçen 18 Kasım’da Ayvacık ilçesinde denizde ve karada bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Ayvacık açıklarında hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 22'si çocuk, toplam 48 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi tarafından, ayrıca karada tespit edilen 9'u çocuk toplam 16 kaçak göçmen ile 3 organizatör de yakalandı.