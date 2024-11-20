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        Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli (3)

        BOĞAZHATTINDA YARIN YAPILMASI PLANLANAN BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİÇanakkale'de etkili olan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 20:52 Güncelleme: 20.11.2024 - 20:52
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        Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli (3)
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        BOĞAZHATTINDA YARIN YAPILMASI PLANLANAN BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ

        Çanakkale’de etkili olan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren saatteki hızı 75 kilometreyi ulaşması beklenen lodos fırtınası nedeniyle boğaz hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Buna göre, Çanakkale- Eceabat hattında Eceabat'tan saat 04.00 ile 06.00, Çanakkale’den ise saat 05.00 seferleri yapılamayacak.

        Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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