Çanakkale'de feribot seferlerine 'lodos' engeli (2)
FERİBOTSEFERLERİ YENİDEN BAŞLADIÇanakkale Boğazı'nda saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreyi bulan lodos nedeniyle iptal edilen Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale Eceabat arasındaki feribot seferleri, tekrar başladı.
FERİBOTSEFERLERİ YENİDEN BAŞLADI
Çanakkale Boğazı'nda saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreyi bulan lodos nedeniyle iptal edilen Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale Eceabat arasındaki feribot seferleri, tekrar başladı.
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