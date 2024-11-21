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        Çanakkale'de feribot seferlerine 'lodos' engeli (2)

        FERİBOTSEFERLERİ YENİDEN BAŞLADIÇanakkale Boğazı'nda saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreyi bulan lodos nedeniyle iptal edilen Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale Eceabat arasındaki feribot seferleri, tekrar başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 13:23 Güncelleme: 21.11.2024 - 13:23
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        Çanakkale'de feribot seferlerine 'lodos' engeli (2)
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        FERİBOTSEFERLERİ YENİDEN BAŞLADI

        Çanakkale Boğazı'nda saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreyi bulan lodos nedeniyle iptal edilen Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale Eceabat arasındaki feribot seferleri, tekrar başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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