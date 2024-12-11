Otomobilin motor kısmında uyuşturucu ele geçirildi; 2 gözaltı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Gelibolu’da şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, motor kısmına gizlenmiş, 266,08 gram skunk, 2,31 gram kokain ve 1,51 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler T.Ç. ve A.R.K. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Ç., tutuklanırken, A.R.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÇANAKKALE’nin Gelibolu ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda otomobilin motor kısmında uyuşturucu ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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