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        Otomobilin motor kısmında uyuşturucu ele geçirildi; 2 gözaltı

        ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda otomobilin motor kısmında uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 10:43 Güncelleme: 11.12.2024 - 10:45
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        Otomobilin motor kısmında uyuşturucu ele geçirildi; 2 gözaltı
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        ÇANAKKALE’nin Gelibolu ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda otomobilin motor kısmında uyuşturucu ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Gelibolu’da şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, motor kısmına gizlenmiş, 266,08 gram skunk, 2,31 gram kokain ve 1,51 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler T.Ç. ve A.R.K. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Ç., tutuklanırken, A.R.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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