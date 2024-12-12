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        Çanakkale açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem (2)

        'HERHANGİBİR OLUMSUZLUK İNTİKAL ETMEMİŞTİR'Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 15:27 Güncelleme: 12.12.2024 - 15:30
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        Çanakkale açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem (2)
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        ‘HERHANGİBİR OLUMSUZLUK İNTİKAL ETMEMİŞTİR’

        Çanakkale’nin Eceabat ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan Çanakkale Valisi Ömer Toraman, “Saros Körfezinde meydana gelen deprem sonrası Çanakkale’de yürütülen saha taraması neticesinde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk intikal etmemiştir. Geçmiş olsun" dedi.

        Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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