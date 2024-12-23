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        Motosiklet, otobüse arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

        ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde otobüse arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Mert Gül (17) hayatını kaybetti, yanındaki Eray Karakaya ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 08:35 Güncelleme: 23.12.2024 - 08:40
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        Motosiklet, otobüse arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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        ÇANAKKALE’nin Çan ilçesinde otobüse arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Mert Gül (17) hayatını kaybetti, yanındaki Eray Karakaya ağır yaralandı.

        Kaza, saat 23.00 sıralarında Çan-Biga kara yolunda meydana geldi. Mert Gül yönetimindeki 17 AGE 096 plakalı motosiklet, 17 AH 876 plakalı otobüse arkadan çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Mert Gül’ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Eray Karakaya ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

        Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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