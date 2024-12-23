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        Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferlerine fırtına engeli

        ÇANAKKALE'de, fırtına nedeniyle bugün Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 11:21 Güncelleme: 23.12.2024 - 11:25
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        Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferlerine fırtına engeli
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        ÇANAKKALE'de, fırtına nedeniyle bugün Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada’dan saat 14.00, 18.00, Geyikli’den saat 15.00, 19.00 seferleri iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattındaysa, Gökçeada’dan saat 17.00, Kabatepe’den saat 19.00 seferleri yapılamayacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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