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        Doğal gaz boru serim işlemi yapacak gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

        KARADENİZ'de bulunan doğal gazın taşınması için derin sularda boru serim işlemi yapacak 'Castorone' geniş güvenlik önlemleri altında Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 11:10 Güncelleme: 26.12.2024 - 11:10
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        Doğal gaz boru serim işlemi yapacak gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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        KARADENİZ'de bulunan doğal gazın taşınması için derin sularda boru serim işlemi yapacak 'Castorone' geniş güvenlik önlemleri altında Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

        Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin karaya çıkartılması için hem deniz hem de kara kısmında çalışmalar devam ediyor. Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan Bahama Adaları bayraklı 325 metre uzunluğunda ve 39 metre genişliğinde, 102 bin 32 groston ağırlığındaki derin sularda doğal gaz boru serim işlemi yapan 'Castorone' isimli gemi saat 08.45 sıralarında Ege Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na giriş yaptı. Saat 10.30 sıralarında Çanakkale önlerinde olan dev gemi, Nara Burnu’nu döndükten sonra Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. Geminin geçişi sırasında Çanakkale Boğazı Kuzey-Güney yönlü saat 06.30 ile 18.30 arası gemi geçişlerine kapatıldı. Öte yandan geminin geçişişi sırasında 'KIYEM-1', 'Kurtarma-4', 'Kurtarma-17', 'Kurtarma-18' ve ‘Türkeli’ römorkörleri eşlik etti. Yarın Filyos Limanı’nda olması beklenen gemi, Karadeniz Gaz Sahası'nda 2'nci faz için 155 kilometre boru döşeyecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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