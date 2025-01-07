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        Granikos Savaşı'nın alanını ararken Hermaion Antik Kenti'nin yeri de keşfedildi

        BÜYÜK İskender'in en önemli savaşlarından Granikos Savaşı'nın yapıldığı alanın keşfi için 2024 yılında yapılan yüzey araştırmaları sırasında Çanakkale'nin Biga ilçesi Hisarlı köyü yakınlarında Hermaion Antik Kenti'nin yeri tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 09:41 Güncelleme: 07.01.2025 - 09:45
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        Granikos Savaşı'nın alanını ararken Hermaion Antik Kenti'nin yeri de keşfedildi
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        BÜYÜK İskender'in en önemli savaşlarından Granikos Savaşı’nın yapıldığı alanın keşfi için 2024 yılında yapılan yüzey araştırmaları sırasında Çanakkale'nin Biga ilçesi Hisarlı köyü yakınlarında Hermaion Antik Kenti'nin yeri tespit edildi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reyhan Körpe, "Burada yaptığımız yüzey araştırmalarında yüzeyde çok sayıda antik döneme ait çanak çömlek ve mimari kalıntı tespit ettik. Bu yerleşimin milattan önce 7'nci yüzyılda kurulmuş olduğunu ve yine yerleşimin İskender zamanında da burada var olduğunu kanıtlamakta" dedi.

        ÇOMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reyhan Körpe, 20 yıl önce, 150 yıldır keşfedilmeye çalışan Büyük İskender ile Pers İmparatorluğu arasında yapılan üç büyük savaştan ilki olan Granikos Savaşı alanını bulmak için çalışmalara başladı. Bu sürede Prof. Dr. Körpe, Biga ilçesi ve çevresinde yüzey araştırmaları yaptı. Prof. Dr. Körpe, 2024 yılındaki çalışmalarda hem yaklaşık 2 bin 400 yıl önceki 'Granikos Savaşı'nın yapıldığı alanı hem de Hermaion Antik Kenti'ni günümüzdeki yerini tespit etti.

        ANTİK KAYNAKLARDAN YOLA ÇIKARAK BULUNDU

        Granikos Savaşı’nın yapıldığı alanın tespitine yönelik 2024 yılındaki çalışmalarda Biga ilçesinin batısındaki Kozçeşme, Hisarlı ve Selvi köyleri çevresinde yoğunlaştıklarını belirten Prof. Dr. Reyhan Körpe, "İskender'in antik kaynaklarında Granikos Savaşı'na ulaşmak için bu bölgeden geçtiği söylenmekteydi. Antik kaynaklarda ayrıca bu bölgede olduğu söylenen Hermaion Kenti bizim için çok önemliydi. Hermaion yine antik kaynaklarda özellikle Arianos'ta İskender'in seferinde ordusunun 3'üncü gün kamp yaptığı yere yakın bir yerde bulunmaktaydı. Bu kentin Biga Ovası'ndaki konumu İskender'in savaş alanına kuzeyden ya da güneyden ulaştığını bize kanıtlayacaktı. 2024 yılında Hermaion Antik Kenti'ni günümüzde Hisarlı köyü yakınlarında tespit ettik" dedi.

        BÜYÜK İSKENDER ZAMANINDA DA ANTİK KENTTE YERLEŞİM OLDUĞU KANITLANDI

        Burada yaptıkları yüzey araştırmalarında çok sayıda antik döneme ait çanak çömlek parçalarıyla, çok sayıda mimari kalıntı tespit ettiklerin de vurgulayan Prof. Dr. Körpe, "Bu, yerleşimin milattan önce 7'nci yüzyılda kurulmuş olduğunu ve yine yerleşimin İskender zamanında da burada var olduğunu kanıtlamaktaydı. Burada bulduğumu seramikler içerisinde gri renkte olanlar Troas Bölgesi’nde sıklıkla rastladığımız yerel kaplardır. Bunlar milattan önce 7'nci yüzyılı işaret ediyor. Kentin bu dönemde kurulduğunu anlıyoruz. Özellikle bazı kırmızı renkli ve siyah astarlı kaplar var. Milattan önce 4'üncü yüzyılın sonuna tarihlediğimiz bu kaplar Büyük İskender'in o zamanlarda buradan geçtiğinde kentin var olduğunu bize söylüyor. Muhtemelen bu kapları elinde tutan insanlar kentlerinden vadiye doğru baktığında Büyük İskender'in ordusunun görkemli geçişine şahit olmuşlar" diye konuştu.

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