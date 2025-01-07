Granikos Savaşı'nın alanını ararken Hermaion Antik Kenti'nin yeri de keşfedildi

BÜYÜK İskender'in en önemli savaşlarından Granikos Savaşı’nın yapıldığı alanın keşfi için 2024 yılında yapılan yüzey araştırmaları sırasında Çanakkale'nin Biga ilçesi Hisarlı köyü yakınlarında Hermaion Antik Kenti'nin yeri tespit edildi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reyhan Körpe, "Burada yaptığımız yüzey araştırmalarında yüzeyde çok sayıda antik döneme ait çanak çömlek ve mimari kalıntı tespit ettik. Bu yerleşimin milattan önce 7'nci yüzyılda kurulmuş olduğunu ve yine yerleşimin İskender zamanında da burada var olduğunu kanıtlamakta" dedi.

ÇOMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reyhan Körpe, 20 yıl önce, 150 yıldır keşfedilmeye çalışan Büyük İskender ile Pers İmparatorluğu arasında yapılan üç büyük savaştan ilki olan Granikos Savaşı alanını bulmak için çalışmalara başladı. Bu sürede Prof. Dr. Körpe, Biga ilçesi ve çevresinde yüzey araştırmaları yaptı. Prof. Dr. Körpe, 2024 yılındaki çalışmalarda hem yaklaşık 2 bin 400 yıl önceki 'Granikos Savaşı'nın yapıldığı alanı hem de Hermaion Antik Kenti'ni günümüzdeki yerini tespit etti.

ANTİK KAYNAKLARDAN YOLA ÇIKARAK BULUNDU Granikos Savaşı’nın yapıldığı alanın tespitine yönelik 2024 yılındaki çalışmalarda Biga ilçesinin batısındaki Kozçeşme, Hisarlı ve Selvi köyleri çevresinde yoğunlaştıklarını belirten Prof. Dr. Reyhan Körpe, "İskender'in antik kaynaklarında Granikos Savaşı'na ulaşmak için bu bölgeden geçtiği söylenmekteydi. Antik kaynaklarda ayrıca bu bölgede olduğu söylenen Hermaion Kenti bizim için çok önemliydi. Hermaion yine antik kaynaklarda özellikle Arianos'ta İskender'in seferinde ordusunun 3'üncü gün kamp yaptığı yere yakın bir yerde bulunmaktaydı. Bu kentin Biga Ovası'ndaki konumu İskender'in savaş alanına kuzeyden ya da güneyden ulaştığını bize kanıtlayacaktı. 2024 yılında Hermaion Antik Kenti'ni günümüzde Hisarlı köyü yakınlarında tespit ettik" dedi.