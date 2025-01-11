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        Cinayet şüphelisi, 9 yıl sonra Çanakkale'de yakalandı

        ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 10:14 Güncelleme: 11.01.2025 - 10:15
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        Cinayet şüphelisi, 9 yıl sonra Çanakkale'de yakalandı
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        ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde M.A.'yı (50) öldüren B.A. (46), 9 yıl sonra yakalandı.

        Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 25 Kasım 2015'te Gelibolu ilçesinde alacak meselesi nedeniyle M.A.'yı ateşli silahla vurarak öldüren B.A.'nın Yağcılar köyünde akrabalarının yanında yaşadığını tespit etti. B.A., önceki gün polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 2 dürbün, av tüfeği, 85 kartuş, 85 fişek ile kardeşlerine ait 2 sahte kimlik ele geçirildi. Gözaltına alınan B.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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