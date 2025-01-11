Cinayet şüphelisi, 9 yıl sonra Çanakkale'de yakalandı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 25 Kasım 2015'te Gelibolu ilçesinde alacak meselesi nedeniyle M.A.'yı ateşli silahla vurarak öldüren B.A.'nın Yağcılar köyünde akrabalarının yanında yaşadığını tespit etti. B.A., önceki gün polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 2 dürbün, av tüfeği, 85 kartuş, 85 fişek ile kardeşlerine ait 2 sahte kimlik ele geçirildi. Gözaltına alınan B.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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