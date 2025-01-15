Çanakkale'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

Gelibolu ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar nedeniyle Korudağ mevkisinde ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandığı bildirildi. Karayolları ekipleri, bölgede küreme ve tuzlama çalışmaları başlatırken, trafiğin de kontrollü olarak sağlandığı belirtildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.