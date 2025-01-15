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        Çanakkale'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

        ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 16:59 Güncelleme: 15.01.2025 - 17:05
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        Çanakkale'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
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        ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Gelibolu ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar nedeniyle Korudağ mevkisinde ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandığı bildirildi. Karayolları ekipleri, bölgede küreme ve tuzlama çalışmaları başlatırken, trafiğin de kontrollü olarak sağlandığı belirtildi.

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