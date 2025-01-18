Çanakkale'de müstakil evde yangın

Ayvacık ilçesi Babadere köyünde Ayşe Önkal'a ait tek katlı müstakil evde, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevler tüm evi sardı. Yalnız yaşayan Önkal, dışarı çıkıp yara almadan kurtulurken, komşularının ihbarıyla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.