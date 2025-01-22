Çanakkale'de 5.2 büyüklüğünde deprem (2)

VALİTORAMAN: OLUMSUZLUK BULUNMAMAKTADIR

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen depremin ardından Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Vali Toraman yaptığı açıklamada, “Ayvacık ilçesi açıklarında Ege Denizinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremi müteakiben, ilgili birimlerimiz saha taramalarına başlamış olup, şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada görevleri başındadır. Çok geçmiş olsun” ifadelerine yer verdi.

Nazif Cemhan ŞEN- İpek YAVAŞ/ ÇANAKKALE,