Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği, sis nedeniyle askıya alındı (2)
BAZIFERİBOT SEFERLERİ DURDURULDUÇanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, etkili olan sis nedeniyle boğaz hattında bazı seferlerin geçici süreyle durdurulduğunu açıkladı.
BAZIFERİBOT SEFERLERİ DURDURULDU
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, etkili olan sis nedeniyle boğaz hattında bazı seferlerin geçici süreyle durdurulduğunu açıkladı. Buna göre, Çanakkale-Eceabat hattındaki feribot seferlerinin geçici süreyle durduruldu.
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