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        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği, sis nedeniyle askıya alındı (2)

        BAZIFERİBOT SEFERLERİ DURDURULDUÇanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, etkili olan sis nedeniyle boğaz hattında bazı seferlerin geçici süreyle durdurulduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 09:16 Güncelleme: 22.01.2025 - 09:20
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        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği, sis nedeniyle askıya alındı (2)
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        BAZIFERİBOT SEFERLERİ DURDURULDU

        Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, etkili olan sis nedeniyle boğaz hattında bazı seferlerin geçici süreyle durdurulduğunu açıkladı. Buna göre, Çanakkale-Eceabat hattındaki feribot seferlerinin geçici süreyle durduruldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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