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        19 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıkan otel işletmecisi cinayetine ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyede

        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde 2006 yılında kaybolan otel işletmecisi Zekiye Aydın'ı boğarak öldürdüğünü itiraf eden Sabri Önel'in (35) tutuklandığı olaya ilişkin aranırken İstanbul'da yakalanan Adil Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 12:11 Güncelleme: 22.01.2025 - 12:15
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        19 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıkan otel işletmecisi cinayetine ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyede
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        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde 2006 yılında kaybolan otel işletmecisi Zekiye Aydın'ı boğarak öldürdüğünü itiraf eden Sabri Önel'in (35) tutuklandığı olaya ilişkin aranırken İstanbul'da yakalanan Adil Ö., jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde 2006 yılında otel işletmecisi Zekiye Aydın kayboldu. 13 Ocak'ta İstanbul'da bir televizyon programında Sabri Önel, 19 yıldır kayıp olan Aydın'ın cesedinin yerini bildiğini iddia etti. Bunun üzerine Önel, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili 14 Ocak'ta Edirne'nin Keşan ilçesinde keşif yapıldı. Sabri Önel, ekiplere cesedin olduğu bölgeyi gösterdi. Bölgede ceset aranırken, Önel, ifadesi için Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. İşlemlerinin ardından Sabri Önel, 15 Ocak sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Önel'in polisteki ifadesinde "Cinayeti ben işledim. Halayı boğarak öldürdüm. Beni azmettirdiler" dediği öğrenildi.

        Olayla ilgili genişletilen soruşturma kapsamında aranan Adil Ö. de önceki gün akşam saatlerinde İstanbul'da Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Adil Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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