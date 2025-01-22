Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği, sis nedeniyle askıya alındı (4)

Çanakkale'de yoğun sis nedeniyle kapatılan boğaz trafiği, saat 15.00 itibarıyla kuzey-güney yönlü olarak gemi geçişlerine açıldı. Boğaz trafiğinin, güney-kuzey yönlü olarak ise saat 16.45'te açılacağı bildirildi.

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