Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği, sis nedeniyle askıya alındı (2)
BOĞAZ,TEK YÖNLÜ TRAFİĞE AÇILDIÇanakkale Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüşün düzelmesi üzerine saat 13.
BOĞAZ,TEK YÖNLÜ TRAFİĞE AÇILDI
Çanakkale Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüşün düzelmesi üzerine saat 13.00 itibarıyla güney-kuzey yönlü olarak açıldı.
Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,
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