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        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği, sis nedeniyle askıya alındı (2)

        BOĞAZ,TEK YÖNLÜ TRAFİĞE AÇILDIÇanakkale Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüşün düzelmesi üzerine saat 13.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 13:51 Güncelleme: 27.01.2025 - 13:51
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        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği, sis nedeniyle askıya alındı (2)
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        BOĞAZ,TEK YÖNLÜ TRAFİĞE AÇILDI

        Çanakkale Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüşün düzelmesi üzerine saat 13.00 itibarıyla güney-kuzey yönlü olarak açıldı.

        Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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