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        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama

        ÇANAKKALE'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 11:12 Güncelleme: 28.01.2025 - 11:15
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        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama
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        ÇANAKKALE'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent merkezi ve Ezine ilçesinde, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve satışı yapmak' suçunu örgütlü olarak işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik, önceki gün operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda 6 bin 136 gram bonzai, 854 uyuşturucu hap, 354 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca, 35 tabanca mermisi, 3 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 37 bin 185 TL ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.T., E.H., Y.U., H.A., V.A., B.H., V.Ş., Y.T., S.E.G. ve F.C.U. tutuklanırken, H.B. ve F.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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