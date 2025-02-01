Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği, sis nedeniyle askıya alındı (2)

Çanakkale'de yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak durdurulan boğaz trafiği, sisin etkisini yitirmesi üzerine saat 14.30 itibariyle çift yönlü olarak açıldı.

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