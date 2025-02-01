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        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği, sis nedeniyle askıya alındı (2)

        BOĞAZ,TRAFİĞE AÇILDIÇanakkale'de yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak durdurulan boğaz trafiği, sisin etkisini yitirmesi üzerine saat 14.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 14:37 Güncelleme: 01.02.2025 - 14:37
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        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği, sis nedeniyle askıya alındı (2)
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        BOĞAZ,TRAFİĞE AÇILDI

        Çanakkale'de yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak durdurulan boğaz trafiği, sisin etkisini yitirmesi üzerine saat 14.30 itibariyle çift yönlü olarak açıldı.

        Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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