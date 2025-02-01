Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği, sis nedeniyle askıya alındı (3)

Boğaz'da etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden olmuş görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 07.50 itibarıyla boğaz trafiği, çift yönlü geçici olarak deniz ulaşımına kapatılmıştı. Çift yönlü olarak durdurulan boğaz trafiği, sisin etkisini yitirmesi üzerine saat 14.30 itibariyle deniz trafiğine açılmıştı. Bugün saat 17.40' ta sisin arması üzerine boğaz geçişlere tekrar kapandı.

Çanakkale Boğazı’nda sisin etkisini yeniden artırması nedeniyle boğaz trafiği 17.40 itibariyle çift yönlü olarak kapatıldı.

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