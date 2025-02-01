Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği, sis nedeniyle askıya alındı (3)

        BOĞAZTRAFİĞİ YENİDEN KAPANDIÇanakkale Boğazı'nda sisin etkisini yeniden artırması nedeniyle boğaz trafiği 17.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 18:42 Güncelleme: 01.02.2025 - 18:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği, sis nedeniyle askıya alındı (3)
        ABONE OL

        BOĞAZTRAFİĞİ YENİDEN KAPANDI

        Çanakkale Boğazı’nda sisin etkisini yeniden artırması nedeniyle boğaz trafiği 17.40 itibariyle çift yönlü olarak kapatıldı.

        Boğaz'da etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden olmuş görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 07.50 itibarıyla boğaz trafiği, çift yönlü geçici olarak deniz ulaşımına kapatılmıştı. Çift yönlü olarak durdurulan boğaz trafiği, sisin etkisini yitirmesi üzerine saat 14.30 itibariyle deniz trafiğine açılmıştı. Bugün saat 17.40' ta sisin arması üzerine boğaz geçişlere tekrar kapandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adaletin tecellisine engel olamayacaklar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adaletin tecellisine engel olamayacaklar
        AKOM açıkladı! İstanbul'a kar yağacak mı?
        AKOM açıkladı! İstanbul'a kar yağacak mı?
        Galatasaray'dan İtalya’da yoğun temaslar!
        Galatasaray'dan İtalya’da yoğun temaslar!
        Eliz bebek 2 aylıktı! Annesi emzirirken öldü!
        Eliz bebek 2 aylıktı! Annesi emzirirken öldü!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Bu detaydan sonra bir daha Friends izlemek isteyeceksiniz!
        Bu detaydan sonra bir daha Friends izlemek isteyeceksiniz!
        Türkiye'de ilk kez görüldü
        Türkiye'de ilk kez görüldü
        En sık görülen 5 rüya!
        En sık görülen 5 rüya!
        Gereksiz vitamin alanlara uyarı!
        Gereksiz vitamin alanlara uyarı!
        Fenerbahçe'de Saint-Maximin gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Saint-Maximin gelişmesi!
        Bu köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Bu köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Alvaro Morata, Aslan oluyor!
        Alvaro Morata, Aslan oluyor!
        Başkanların skandal yasak aşkları
        Başkanların skandal yasak aşkları
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        İstanbul'un enflasyonu yüzde 48,4
        İstanbul'un enflasyonu yüzde 48,4
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj
        Refah sınır kapısı yeniden açıldı
        Refah sınır kapısı yeniden açıldı

        Benzer Haberler

        Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
        Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği, sis nedeniyle askıya alındı (2)
        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği, sis nedeniyle askıya alındı (2)
        Çanakkale sahillerinde müsilaj görülmeye başlandı
        Çanakkale sahillerinde müsilaj görülmeye başlandı
        Çanakkale'de otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Çanakkale'de otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        GÜNCELLEME 3 - Çanakkale Boğazı sisin etkisini kaybetmesiyle transit geçişl...
        GÜNCELLEME 3 - Çanakkale Boğazı sisin etkisini kaybetmesiyle transit geçişl...
        Emekli öğretmeni 25 milyon TL dolandıran 2 şüpheli yakalandı
        Emekli öğretmeni 25 milyon TL dolandıran 2 şüpheli yakalandı