Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Pide tezgahına terlikle basılan fırına 105 bin TL ceza

        ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde, ekmek fırınında çalışan kişinin üretim sırasında tezgaha terlikle bastığı belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 12:35 Güncelleme: 06.03.2025 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pide tezgahına terlikle basılan fırına 105 bin TL ceza
        ABONE OL

        ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde, ekmek fırınında çalışan kişinin üretim sırasında tezgaha terlikle bastığı belirlendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından işletmeye 105 bin 274 TL ceza kesildi.

        Çan ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki bir ekmek fırınında çalışan kişinin, pidelerin hazırlandığı tezgaha terlikle bastığı görüntüler, önceki gün sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler tepki çekerken İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan denetimde fırına hijyen şartlarına uygunsuzluk nedeniyle 105 bin 274 TL ceza uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB kaynakları: PKK ve tüm gruplar kendini feshetmeli
        MSB kaynakları: PKK ve tüm gruplar kendini feshetmeli
        Mezarlıkta 3 kadını öldürdü! Son savunmasında da dehşete düşürdü
        Mezarlıkta 3 kadını öldürdü! Son savunmasında da dehşete düşürdü
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        Baş ağrısıyla hastaneye gitti, 15 gün sonra can verdi
        Baş ağrısıyla hastaneye gitti, 15 gün sonra can verdi
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        Ece Gürel sağ olarak bulundu!
        Ece Gürel sağ olarak bulundu!
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        Gözler faiz kararında
        Gözler faiz kararında
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Otomobili bulundu! Kayıp sınıf öğretmeni aranıyor!
        Otomobili bulundu! Kayıp sınıf öğretmeni aranıyor!
        Konya'nın ardından bir kentte daha! 10 metre derinliğinde kâbus!
        Konya'nın ardından bir kentte daha! 10 metre derinliğinde kâbus!
        Haraç çetesinin kabus dolu yazışmaları!
        Haraç çetesinin kabus dolu yazışmaları!
        İkinci kez kurşun yağmuru! Berberi öldürdüler!
        İkinci kez kurşun yağmuru! Berberi öldürdüler!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Ölümün pençesinde 15 gün bekledi!
        Ölümün pençesinde 15 gün bekledi!
        Türkiye'de de yayıldı
        Türkiye'de de yayıldı
        Gedson Fernandes 5 yıl daha Beşiktaş'ta!
        Gedson Fernandes 5 yıl daha Beşiktaş'ta!
        Medvedev'den Fransa lideri için 'Micron' paylaşımı
        Medvedev'den Fransa lideri için 'Micron' paylaşımı
        Sokakta öldürülmüştü! 3 bin liralık kanlı husumet!
        Sokakta öldürülmüştü! 3 bin liralık kanlı husumet!

        Benzer Haberler

        Babasının böbreğiyle hayata tutundu
        Babasının böbreğiyle hayata tutundu
        Çanakkale'de hijyen koşullarına uymayan fırına 105 bin lira ceza kesildi
        Çanakkale'de hijyen koşullarına uymayan fırına 105 bin lira ceza kesildi
        Çanakkaleli hasta, babasından nakledilen böbrekle sağlığına kavuştu
        Çanakkaleli hasta, babasından nakledilen böbrekle sağlığına kavuştu
        Gelibolu'daki öğrencilere deprem eğitimi ve tatbikatı
        Gelibolu'daki öğrencilere deprem eğitimi ve tatbikatı
        Kendilerini jandarma olarak tanıtıp 1 milyon TL dolandıran 5 şüpheli yakala...
        Kendilerini jandarma olarak tanıtıp 1 milyon TL dolandıran 5 şüpheli yakala...
        Oğluna böbreğini vermek istedi, kanser olduğu ortaya çıktı
        Oğluna böbreğini vermek istedi, kanser olduğu ortaya çıktı