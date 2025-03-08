'TCG Nusret', 110 yıl sonra aynı rotada

ÇANAKKALE'de2011'de Gölcük'te aslına uygun inşa edilen 'TCG Nusret' mayın gemisi, 110 yıl önce Deniz Savaşları'nın kaderini değiştiren 'Nusret Mayın Gemisi'nin rotasını izledi. Mayın dökülen alana bu kez protokol üyeleri, çelenk bıraktı.

'Nusret Mayın Gemisi', 8 Mart 1915'te Erenköy Koyu'nda sahile paralel döktüğü 26 mayın ile Çanakkale Deniz Zaferi'nin akışını değiştirdi. 'Nusret'in tarihte üstlendiği rolü ve önemini yaşatmak için 2011'de Gölcük'te aslına uygun inşa edilen 'TCG Nusret' mayın gemisi ile 110 yıl sonra tarihi an, bir kez daha canlandırıldı. Çanakkale Şehir İskelesi'ne bağlı olan gemi, saat 07.15'te mayın dökülen alana doğru yol aldı. 110 yıl önce mayınların dökülmeye başladığı Erenköy mevkisinde tören yapıldı. Törene; Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Serhat Sözbir, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Savaşları Enstitüsü Müdürü Utkan Emre Er, askeri personel, davetliler katıldı.

'HİÇBİR DÜŞMAN KARAKOL GEMİSİ TARAFINDAN TESPİT EDİLEMEMİŞTİR'

Nusret Mayın Gemisi'nin, Çanakkale Savaşları'nda çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten TCG Nusret Gemi Komutanı Üsteğmen Ramazan Yıldız, şunları söyledi: "Çanakkale Savaşları'nın ilk aşamasını oluşturan 18 Mart Deniz Zaferi, dünya harp tarihine mal olmuş bir kahramanlık destanıdır. Bu zaferin kazanılmasında kuşkusuz en büyük pay, kahraman Nusret Mayın Gemisi'ne aittir. Hafif sisli ve yağışlı 8 Mart sabahı saat 05.00'te Yüzbaşı Hakkı Bey'in komutasında Nara'dan avara eden Nusret, Anadolu kıyısını izleyerek seyre başlamış ve Boğaz'ı kapatan mayın hatları arasından emniyetle geçerek karanlık liman mevkisine varmıştır. Nusret Mayın Gemisi, tam 110 yıl önce bu an, güvertesinde bulunan 26 mayını ilerlemekte olduğumuz rota üzerinde ve aralarında 100'er metre olacak şekilde, deniz seviyesinin 4,5 metre altına dökmüştür. Bacasından mümkün olduğunca az duman çıkartmak için önlem alan Nusret, hiçbir düşman karakol gemisi tarafından tespit edilmeden 08.00'de Çanakkale önlerine demirlemiştir. Saat 10.00'a kadar süren sis ve yağmur, geminin Çanakkale Boğazı girişinde bulunan düşman karakol gemileri tarafından görülmesini engellemiştir."