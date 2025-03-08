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        Boru döşeme gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

        ÇANAKKALEBoğazı'ndan geçen Bahama Adaları bayraklı 'Castorone' isimli boru döşeme gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 17:52 Güncelleme: 08.03.2025 - 17:55
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        Boru döşeme gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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        ÇANAKKALEBoğazı'ndan geçen Bahama Adaları bayraklı 'Castorone' isimli boru döşeme gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

        Karadeniz'de bulunan doğal gazın taşınması için derin sularda boru serim işlemi yapan 'Castorone' isimli gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. İstanbul'dan İtalya'ya giden Bahama Adaları bayraklı 325 metre uzunluğunda ve 39 metre genişliğinde, 102 bin 32 groston ağırlığındaki gemi, saat 14.30'da Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Saat 17.00 sıralarında Çanakkale önlerinde olan geminin geçişi sırasında Çanakkale Boğazı güney-kuzey yönlü saat 05.30 ile 17.00 arası trafiğe kapatıldı. Gemiye, boğaz geçişi sırasında 'Kurtarma-15', 'Kurtarma-18', 'Kurtarma-20' ve 'Türkeli' römorkörleri eşlik etti. Boğazdan çıkan gemi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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