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        Balkondan av tüfeğiyle ateş açtı: 1 yaralı

        ÇANAKKALE'de, bir evin balkonundan av tüfeğiyle açılan ateş sonucu sokaktaki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 15:44 Güncelleme: 10.03.2025 - 15:50
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        Balkondan av tüfeğiyle ateş açtı: 1 yaralı
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        ÇANAKKALE'de, bir evin balkonundan av tüfeğiyle açılan ateş sonucu sokaktaki kişi yaralandı. Polisin, balkonda elinde tüfekle bekleyen şüpheliyi ikna çabaları sürüyor.

        Olay, saat 14.00'te Cevatpaşa Mahallesi Fırat Sokak'ta meydana geldi. Apartman dairesinin balkonuna elinde av tüfeğiyle çıkan kişiyi görenler, ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, eve çıkan tüm yollar kapatıldı. Balkondaki kişi, elindeki tüfeği zaman zaman sokakta bulunan polislerin ve vatandaşların üzerine doğrulttu. Polisin ikna çabaları sürerken, balkondaki şüphelinin elindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu sokaktaki bir kişi yaralandı.

        Vücuduna isabet eden saçmalarla kaldırıma yığılan yaralının hastaneye kaldırılabilmesi için polis ve sağlık ekiplerinin şüpheliyi silahı bırakması için ikna çalışması sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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