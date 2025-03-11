Çanakkale'de orman yangını

Eceabat ilçesine bağlı Tayfur köyündeki ormanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz ve orman ekibi sevk edildi. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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