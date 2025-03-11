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        Çanakkale'de orman yangını

        ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 15:23 Güncelleme: 11.03.2025 - 15:30
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        Çanakkale'de orman yangını
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        ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

        Eceabat ilçesine bağlı Tayfur köyündeki ormanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz ve orman ekibi sevk edildi. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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