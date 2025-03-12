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        Bozcaada feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi

        ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçelerine bugün yapılması planlanan feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 10:43 Güncelleme: 12.03.2025 - 10:45
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        Bozcaada feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi
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        ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçelerine bugün yapılması planlanan feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, bugün Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan saat 10.00, 14.00 ve 18.00 seferleri, Geyikli'den 11.00, 15.00 ve 19.00 seferleri iptal edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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