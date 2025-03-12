Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü etkinlikleri başladı

ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü kutlamaları ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nü içeren 'Zafer Haftası' etkinlikleri, Çimenlik Kalesi'nde düzenlenen törenle başladı. Gelibolu Yarımadası'ndan alınan kutsal emanetler; toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı, Çanakkale Valisi Ömer Toraman tarafından atletler Mehmet Serbes ile Nilhan Akaman'a teslim edildi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle düzenlenen 'Zafer Haftası' açılış töreni, 7 Mart'ı 8 Mart'a bağlayan gece boğaza döktüğü mayınlarla savaşın kaderini değiştiren Nusret Mayın Gemisi'ni temsilen yapılan TCG Nusret'in bağlı bulunduğu Çimenlik Kalesi'nde yapıldı. Törene, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Serhat Sözbir, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Aslan, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı Yarbay Orhan Öğrenci, askeri erkan, gaziler, şehit aileleri ve öğrenciler katıldı. Şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı eşliğinde, göndere bayrak çekildi. Tören, halk oyunları mehteran takımının çaldığı marşlar ile devam etti. Ardından Gelibolu Yarımadası'ndan alınan kutsal emanetler; toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı Çanakkale Valisi Ömer Toraman tarafından atletler Mehmet Serbes ile Nilhan Akaman'a teslim edildi.

KUTSAL EMANETLER YOLA ÇIKTI

Halk yürüyüşünün ardından Çanakkale Valiliği önüne gelen atletler, Zafer Koşusu'na başladı. Çanakkale-Ankara güzergahında 6 ili kapsayan koşuda, her şehrin atletlerinin kendi il sınırında taşıyacağı emanetler, 18 Mart'ta törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Şehitleri Anma Günü ile Çanakkale Deniz Zaferi kutlamaları, hafta boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek.