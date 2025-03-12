Yedeklenen 274 metrelik tanker, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Mısır'dan Yalova'daki tersaneye bakım için giden 274 metre uzunluğunda, 81 bin 85 groston ağırlığında Belize bayraklı 'Trend' isimli tanker, Ege Denizi'nden saat 09.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. 'IRAKLIS Z' isimli römorkör tarafından yedeklenerek çekilen tanker, saat 12.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Tankere boğazı geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle 'Kurtarma-14', 'Kurtarma-19', 'Kurtarma-20' isimli römorkörler eşlik etti. Çanakkale Boğazı, tankerin geçişi sırasında tek yönlü gemi geçişlerine kapatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.