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        Yedeklenen 274 metrelik tanker, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

        YALOVA'daki tersaneye bakıma giden 274 metre uzunluğundaki tanker, Çanakkale Boğazı'ndan halat ile yedeklenerek geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 14:15 Güncelleme: 12.03.2025 - 14:20
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        Yedeklenen 274 metrelik tanker, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
        ABONE OL

        YALOVA'daki tersaneye bakıma giden 274 metre uzunluğundaki tanker, Çanakkale Boğazı'ndan halat ile yedeklenerek geçti.

        Mısır'dan Yalova'daki tersaneye bakım için giden 274 metre uzunluğunda, 81 bin 85 groston ağırlığında Belize bayraklı 'Trend' isimli tanker, Ege Denizi'nden saat 09.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. 'IRAKLIS Z' isimli römorkör tarafından yedeklenerek çekilen tanker, saat 12.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Tankere boğazı geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle 'Kurtarma-14', 'Kurtarma-19', 'Kurtarma-20' isimli römorkörler eşlik etti. Çanakkale Boğazı, tankerin geçişi sırasında tek yönlü gemi geçişlerine kapatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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