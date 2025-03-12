Bozcaada feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi (2)

YARINKİBAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Buna göre; Geyikli-Bozcaada ilçesinde yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 15.00 seferi, Gökçeada'dan ise saat 13.00 seferi yapılamayacak.

Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,