Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü 'Yüz Onun' teması ile kutlanacak

ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından düzenlenecek Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü tören ve kutlamalarının 'Yüz Onun' teması ile yapılacağı bildirildi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi' nedeniyle düzenlenen tören ve kutlamalar, 2018'den itibaren bir tema ile gerçekleştiriliyor. Bu yılında teması ise 'Yüz Onun' olarak belirlendi.

Konuya ilişkin Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "'Yüz Onun' temasıyla hayata geçecek olan '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi' 110'uncu yıl anma programı ile Çanakkale'yi geçilmez kılan, bu toprakları edebi vatan yapan, şanlı zaferi bu millete armağan eden kahramanların yiğit yüzleri ve Türk milletine rehber olan manevi değerler yüceltiliyor. 2018 yılında 'Birileri Var', 2019 yılında 'Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale', 2020 yılında 'Hilal'in Gölgesinde Saklı Abideler', 2021 yılında 'İstiklalden İstikbale Çanakkale', 2022 yılında 'Bir Yanımız Hep Çanakkale', 2023 yılında 'Ruhumuzda Var' ve 2024 yılında 'Şan, Şeref, Tarih Bizim, Bizim Çanakkale' olarak tercih edilen tema, 2025 yılında ise 'Yüz Onun' olarak belirlendi" denildi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yılında gerçekleşecek olan törenler için belirlenen 'Yüz Onun' temasının, zaferin 110’uncu yılına atıfta bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Bu tema, 110 yıl önceki zaferin tarihsel anlamını vurgularken, o zaferi kazanmak için cesaretini, emeğini ve azmini ortaya koyan yüzlerin, kahraman askerlerin ve fedakar milletin duruşunu öne çıkarıyor. 'Yüz Onun' bu zaferi kazandıran o cesur yüzlerin, yıllar geçse de hala ruhumuzda ve bilincimizde yaşadığına, Türk milletinin o eşsiz direncinin ve kararlılığının bugüne kadar ulaşarak var olmaya devam ettiğine işaret ediyor. 'Yüz Onun' sadece 110 yıl önceki kahramanlıkları değil, o zaferi kazananların ruhunu ve kararlılığını da temsil ediyor. Bu zaferin her bir yüzü, Türk milletinin birlik ve direncinin zamansız bir ifadesi olarak bugün hala bizimle yaşıyor. Mehmetçik'in hatırasının, manevi mirasının, milli birlik ve beraberliğin harcı olan Çanakkale Zaferi'ni kazandıran yüksek ruhun kuşaktan kuşağa yaşatılması adına düzenlenecek törenlere ait bilgi, belge, tasarım ve görsel birliğin sağlanması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri arasında koordinasyonun gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan materyallere Tarihi Alan Başkanlığı tarafından açılan 'www.18martetkinlikleri.com' sitesinden erişim sağlanıyor. 'Yüz Onun Zaferi' adı altında hazırlanan 1 dakikalık kamu spotu, ilgili mecralarda hafta etkinlikleri kapsamında gösterilecek"