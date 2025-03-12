Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü 'Yüz Onun' teması ile kutlanacak

        ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından düzenlenecek Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü tören ve kutlamalarının 'Yüz Onun' teması ile yapılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 16:59 Güncelleme: 12.03.2025 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü 'Yüz Onun' teması ile kutlanacak
        ABONE OL

        ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından düzenlenecek Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü tören ve kutlamalarının 'Yüz Onun' teması ile yapılacağı bildirildi.

        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi' nedeniyle düzenlenen tören ve kutlamalar, 2018'den itibaren bir tema ile gerçekleştiriliyor. Bu yılında teması ise 'Yüz Onun' olarak belirlendi.

        Konuya ilişkin Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "'Yüz Onun' temasıyla hayata geçecek olan '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi' 110'uncu yıl anma programı ile Çanakkale'yi geçilmez kılan, bu toprakları edebi vatan yapan, şanlı zaferi bu millete armağan eden kahramanların yiğit yüzleri ve Türk milletine rehber olan manevi değerler yüceltiliyor. 2018 yılında 'Birileri Var', 2019 yılında 'Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale', 2020 yılında 'Hilal'in Gölgesinde Saklı Abideler', 2021 yılında 'İstiklalden İstikbale Çanakkale', 2022 yılında 'Bir Yanımız Hep Çanakkale', 2023 yılında 'Ruhumuzda Var' ve 2024 yılında 'Şan, Şeref, Tarih Bizim, Bizim Çanakkale' olarak tercih edilen tema, 2025 yılında ise 'Yüz Onun' olarak belirlendi" denildi.

        Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yılında gerçekleşecek olan törenler için belirlenen 'Yüz Onun' temasının, zaferin 110’uncu yılına atıfta bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, ayrıca şu ifadelere yer verildi:

        "Bu tema, 110 yıl önceki zaferin tarihsel anlamını vurgularken, o zaferi kazanmak için cesaretini, emeğini ve azmini ortaya koyan yüzlerin, kahraman askerlerin ve fedakar milletin duruşunu öne çıkarıyor. 'Yüz Onun' bu zaferi kazandıran o cesur yüzlerin, yıllar geçse de hala ruhumuzda ve bilincimizde yaşadığına, Türk milletinin o eşsiz direncinin ve kararlılığının bugüne kadar ulaşarak var olmaya devam ettiğine işaret ediyor. 'Yüz Onun' sadece 110 yıl önceki kahramanlıkları değil, o zaferi kazananların ruhunu ve kararlılığını da temsil ediyor. Bu zaferin her bir yüzü, Türk milletinin birlik ve direncinin zamansız bir ifadesi olarak bugün hala bizimle yaşıyor. Mehmetçik'in hatırasının, manevi mirasının, milli birlik ve beraberliğin harcı olan Çanakkale Zaferi'ni kazandıran yüksek ruhun kuşaktan kuşağa yaşatılması adına düzenlenecek törenlere ait bilgi, belge, tasarım ve görsel birliğin sağlanması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri arasında koordinasyonun gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan materyallere Tarihi Alan Başkanlığı tarafından açılan 'www.18martetkinlikleri.com' sitesinden erişim sağlanıyor. 'Yüz Onun Zaferi' adı altında hazırlanan 1 dakikalık kamu spotu, ilgili mecralarda hafta etkinlikleri kapsamında gösterilecek"

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Sahte diploma" soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı
        "Sahte diploma" soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı
        Motosikletliler dikkat! Kural ihlallerine ceza artıyor
        Motosikletliler dikkat! Kural ihlallerine ceza artıyor
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Önce yaz sonra kış gibi! Havalar yeniden soğuyacak!
        Önce yaz sonra kış gibi! Havalar yeniden soğuyacak!
        Mühendis kırma eleme makinesinin içine düştü!
        Mühendis kırma eleme makinesinin içine düştü!
        Özbek'ten F.Bahçe ve Mourinho'ya sert sözler!
        Özbek'ten F.Bahçe ve Mourinho'ya sert sözler!
        ABD'de enflasyon beklentinin altında
        ABD'de enflasyon beklentinin altında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Randevu istenirse veririm
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Randevu istenirse veririm
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        'Yalan tanıklık' suçundan hapis istemi
        'Yalan tanıklık' suçundan hapis istemi
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Satırla katledilen Sevcan'ın katili konuştu!
        Satırla katledilen Sevcan'ın katili konuştu!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Parkta buluştular... Ölümüne randevu!
        Parkta buluştular... Ölümüne randevu!
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Hisseleri 2.5 ayda yüzde 101 yükseldi
        Hisseleri 2.5 ayda yüzde 101 yükseldi
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Gereksiz hastane kullanmayın
        AKM akına uğradı
        AKM akına uğradı

        Benzer Haberler

        Lapseki'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkin...
        Lapseki'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkin...
        Çanakkale'de ambulans helikopter kalp krizi geçiren 77 yaşındaki kadın için...
        Çanakkale'de ambulans helikopter kalp krizi geçiren 77 yaşındaki kadın için...
        Bozcaada feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi (2)
        Bozcaada feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi (2)
        Geyikli-Bozcaada hattında yarınki feribot seferleri iptal edildi
        Geyikli-Bozcaada hattında yarınki feribot seferleri iptal edildi
        Ayvacık'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümü kutlandı
        Ayvacık'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümü kutlandı
        Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünün teması "Yüz Onun" olarak beli...
        Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünün teması "Yüz Onun" olarak beli...