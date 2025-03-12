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        Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Balkanlar turuna çıkıyor

        ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Balkanlarda 'tarih ve kahramanlık ruhu'nu yaşatacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 18:27 Güncelleme: 12.03.2025 - 18:30
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        Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Balkanlar turuna çıkıyor
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        ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Balkanlarda 'tarih ve kahramanlık ruhu’nu yaşatacak. Müze; 8 Mayıs'a kadar sürecek Balkanlar turunun ilk ayağına 12 Mart'ta Kosova'nın başkenti Priştine'de başlıyor.

        'Çanakkale ruhunu sınırların ötesine taşıyarak, evrensel bir tarih ve kahramanlık mirası oluşturma hedefiyle, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, bir milletin yeniden doğuş destanını artık Kosova'nın dağlarında, Bosna'nın nehirlerinde, Sırbistan'ın ovalarında anlatacak. 2025 yılında, Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Balkanlar'da soydaşlarla buluşmaya hazırlanıyor. Kosova'dan Bosna'ya, Arnavutluk'tan Sırbistan'a uzanan mobil tarih turu ile 'Çanakkale ruhu ve fedakarlık öyküsünün yeni nesillere aktarılması amaçlanıyor.

        ÇANAKKALE RUHU SINIR TANIMIYOR

        Türkiye genelinde 81 ilde yarım milyondan fazla ziyaretçiye ulaşan ve 2020'de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla başlatılan yolculuk, şimdi yepyeni bir rotaya yelken açıyor. Çanakkale'nin şanlı direnişini gözler önüne seren; fotoğraflar, savaş objeleri, interaktif videolar ve bir asker heykeli ile tarih dolu sergisiyle Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Balkanlar'daki gençlere, tarih tutkunlarına ve tüm vatandaşlara unutulmaz bir deneyim sunacak.

        GEÇMİŞTEN GELECEĞE UZANAN BİR MİRAS

        Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, sadece geçmişe dair bir sergi alanı değil; aynı zamanda, 'mobil müze' konseptiyle tasarlanmış, duyguları ve tarihi bir araya getiren bir duygu köprüsü görevini de üstleniyor. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, Çanakkale'nin evrensel mesajını; vatan, birlik ve fedakarlık temalarıyla genç kuşaklara aktarmak hedefleniyor. Dijital etkileşimler ve canlı anlatımlarla, cephede yaşanılan o kahramanlık anları Balkanlar'ın dört bir yanında yeniden hayat bulacak. Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Kosova'nın birçok şehrini ziyaret ettikten sonra sırasıyla Arnavutluk, Karadağ, Bosna Hersek, Sırbistan, Kuzey Makedonya ve son olarak Bulgaristan'da vatandaşlarla buluşacak.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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