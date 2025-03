Şehitler Abidesi'nde '18 Mart' hazırlığı

ÇANAKKALE'de18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü nedeniyle Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek törenin hazırlıkları sürüyor.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünde Şehitler Abidesi önündeki Çanakkale Savaşları kahramanları rölyefinde temizlik ve rötuş çalışması yapıldı. Aynı alandaki Türk Bahçesi ve temsili şehitliklerin bulunduğu alana, Türk bayrağını simgeleyen kırmızı ve beyaz 20 bin şakayık ile 40 bin lale soğanı dikildi. Altyapı ve üstyapı çalışmaları kapsamında çok sayıda işçinin katımıyla temsili şehitliklere mıcır serilerek, mermer temizliği yapıldı. Öte yandan ziyaretçi konforu açısından yolların bakım çalışmaları tamamlandı. Törenlerde kullanılacak tribünlerin kurulumuna başlanan çalışmalarda sona yaklaşıldı. Diğer yandan yandan Albayraksırtı Şehitliği, Süngübayırı Şehitliği, Çataldere Şehitliği, 57. Alay, Conkbayırı, Kılıçbayırı Şehitliği, Kılıçdere Şehitliği ve Kireçtepe'deki şehitlikler ile Güney cephedeki Kilitbahir Kalesi, Mecidiye Tabyası, Şahindere Şehitliği, Seddülbahir Kalesi'nde bakım onarım çalışmaları gerçekleştirildi.

'ÇANAKKALE'Yİ GEÇİLMEZ YAPAN MEHMETÇİK BİZİM İÇİN HEP VAZGEÇİLMEZDİR'

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünü idrak ettiklerini belirten Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Bir kez daha o büyük kahramanları, Çanakkale'yi geçilmez yapanları rahmetle ve saygıyla anacağız. Yine her yıl olduğu gibi bu yıl da 110'uncu yılda da devlet, millet el ele, devlet erkanımızla, halkımızla, şehit yakınlarımızla, gazilerimizle, gencimizle, yaşlımızla, tüm milletçe o büyük kahramanları hatırlayacağız. Bir kez daha onları saygıyla, rahmetle anacağız, hayırla yad edeceğiz. Çünkü Çanakkale Türk tarihi için çok önemli bir dönüm noktası. Hatta ve hatta dünya tarihi için çok önemli bir dönüm noktası. Türk milleti birlik ve beraberlik içerisinde çok büyük bir iş görmüş ve Çanakkale'yi geçilmez yapmıştır. Çanakkale'yi geçilmez yapan Mehmetçik bizim için hep vazgeçilmezdir, hep hatırlanmaya layıktır. Onları genç kuşaklara da aktarmak gibi sorumluluğun altındayız" dedi.

'HERKESİ ÇANAKKALE RUHUNU HİSSETMEYE DAVET EDİYORUZ'

Tarihi Alan Başkanlığı olarak yine çok özverili, çok özenli bir çalışma içerisinde olduklarını kaydeden Kaşdemir, "Tören hazırlıklarımız devam ediyor. Çanakkale Şehitler Abidesi'nde de her yıl olduğu gibi buluşup, orada hem İstiklal Marşı'mızı daha candan söyleyeceğiz hem dualarımızı edeceğiz hem saygı duruşunda bulunacağız hem de o büyük kahramanları da hatırlamış olacağız. Çanakkale bu milletin ortak değeri, paydası. Çanakkale hepimizin ortak paydası ve Çanakkale'de herkesin mutlaka bir parçası vardır. Çanakkale'de, her aileden mutlaka birileri yaşayıp ve gazi olmuştur. Dolayısıyla bizim için bu kadar önemli olan bu törenleri çok özel bir çalışmayla bu sene de yapmış olacağız. Buradan da çağrı yapıyoruz. Herkesi Çanakkale'de misafir etmek istiyoruz. Çanakkale ruhunu hissetmeye, Çanakkale'deki manevi atmosferi yaşamaya herkesi davet ediyoruz. 110'uncu yıl çok önemli bir yıl. 110'uncu yılda o büyük kahramanları her zaman hayırla yad edeceğiz" diye konuştu.