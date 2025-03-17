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        Camiden asırlık 6 halıyı çalan 2 şüpheli tutuklandı

        ÇANAKKALE'nin Çan ilçesindeki camiden yaklaşık 100 yıllık olduğu değerlendirilen 6 halıyı çalan ve gözaltına alınan A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 14:14 Güncelleme: 17.03.2025 - 14:20
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        Camiden asırlık 6 halıyı çalan 2 şüpheli tutuklandı
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        ÇANAKKALE'nin Çan ilçesindeki camiden yaklaşık 100 yıllık olduğu değerlendirilen 6 halıyı çalan ve gözaltına alınan A.Y. ve M.G. tutuklandı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, önceki gün saat 07.30 sıralarında, Çan ilçesi Bostandere köyünde meydana geldi. Köy camisine gelen A.Y. ve M.G., yaklaşık 100 yıllık olduğu değerlendirilen 6 halıyı çöp poşetine koyup bölgeden uzaklaştı. İhbarla adrese sevk edilen Çan Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayının şüphelilerinin A.Y. ve M.G. olduğu belirlendi. Şüphelilerin adresini saptayan jandarma ekipleri, dün operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Halılar, köy muhtarı Mehmet Taş'a teslim edildi.

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