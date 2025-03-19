Sanayi sitesinde atıkların toplandığı alandaki yangın 1 saatte kontrol altına alındı

İsmetpaşa Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nin atıkların toplandığı alanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sanayideki çalışanlar kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin de gelmesiyle yangın, 1 saatlik çabayla çöp depolama alanın yakınındaki trafoya sıçramadan kontrol altına alındı.

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