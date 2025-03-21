Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi, römorkör eşliğinde demirletildi

İsrail'den İstanbul'daki Ambarlı Limanı'na yola çıkan 100 metre uzunluğundaki Belize bayraklı 'Greta' isimli konteyner gemisi, dün akşam saatlerinde Çanakkale Boğazı'ndan Yeniköy açıklarında makine arızası yaptı. Akıntı ile sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-18', bölgeye sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkör eşliğinde Karanlık Liman bölgesine götürülüp, demirletildi.

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