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        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi, römorkör eşliğinde demirletildi

        ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası yapan Belize bayraklı konteyner gemisi, römorkör eşliğinde Karanlık Liman bölgesine çekildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 10:59 Güncelleme: 21.03.2025 - 11:05
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        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi, römorkör eşliğinde demirletildi
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        ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası yapan Belize bayraklı konteyner gemisi, römorkör eşliğinde Karanlık Liman bölgesine çekildi.

        İsrail'den İstanbul'daki Ambarlı Limanı'na yola çıkan 100 metre uzunluğundaki Belize bayraklı 'Greta' isimli konteyner gemisi, dün akşam saatlerinde Çanakkale Boğazı'ndan Yeniköy açıklarında makine arızası yaptı. Akıntı ile sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-18', bölgeye sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkör eşliğinde Karanlık Liman bölgesine götürülüp, demirletildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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