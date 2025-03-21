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        'Kesintisiz Destan Nöbeti'nde Homeros'un İlyada'sı okunuyor

        ÇANAKKALE'de21 Mart Dünya Şiir Günü kapsamında Troya Müzesi tarafından 'Kesintisiz Destan Nöbeti' etkinliği başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 16:19 Güncelleme: 21.03.2025 - 16:25
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        'Kesintisiz Destan Nöbeti'nde Homeros'un İlyada'sı okunuyor
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        ÇANAKKALE'de21 Mart Dünya Şiir Günü kapsamında Troya Müzesi tarafından 'Kesintisiz Destan Nöbeti' etkinliği başladı. Etkinlikte, Homeros'un İlyada Destanı okunacak.

        Çanakkale'de 5 bin 500 yıllık geçmişe ışık tutan birçok eserin sergilendiği Troya Müzesi'nde 21 Mart Dünya Şiir Günü kapsamında 'Kesintisiz Destan Nöbeti' başladı. Etkinlik kapsamında; gönüllüler tarafından Polyksena Lahti'nin önünde 25 saat boyunca Homeros'un İlyada Destanı'nı okuyacak.

        'TÜRKİYE'DE BİR İLK OLMUŞ OLACAK'

        UNESCO'nun 1999 yılından bugüne kadar 21 Mart'ı Dünya Şiir Günü olarak kutladığını söyleyen Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, "21 Mart Dünya Şiir Günü'nde 25 saat boyunca Homeros'un İlyada’sını Troya'da okuyacağız. Bana 3 kelimeyle bu projeyi, bu etkinliği özetleyin deseniz, 'Kesintisiz destan nöbeti' derdim. Homeros ve İlyada'sı çoğunlukla tabii antik Yunan edebiyatıyla her ne kadar ilişkilendirilse de bu Çanakkale'nin kıyılarında, İzmir'de, Anadolu'da şekillendirilmiş destanlar. Dolayısıyla da Homeros'un, İlyada'nın sesini duymak demek, Anadolu'yu duymak demek, Anadolu'yu anlamak demek, Anadolu'ya kök salmak demek. Bu sebeple bu yıl ve bundan sonraki tüm 21 Mart' ta Homeros okumaları yapıyor, olacağız ve 25 saatlik bir İlyada okuması hem dünyada hem Türkiye'de de bir ilk olmuş olacak. Bu sabah Troya Müzesi'nin 2'nci katında, Polyksena Lahti'nin önünde sabah 08.30 itibarıyla okumaya başladık. Şimdilerde hemen hemen 6'ncı saate girmek üzereyiz. Gece boyunca da kesintisiz bir okuyucuyla okuma devam ediyor olacak. İlyada nöbeti, Troya Müzesi'nde sürüyor, devam ediyor olacak" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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