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        Çanakkale'de çiçek açan meyve ağaçlarını don vurdu

        ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde çiçek açan meyve ağaçlarını don vurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 11:51 Güncelleme: 23.03.2025 - 11:51
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        Çanakkale'de çiçek açan meyve ağaçlarını don vurdu
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        ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde çiçek açan meyve ağaçlarını don vurdu. Bayramiç Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen, "Don olayından kaynaklanan sebeplerden dolayı ilçemizde şu anda zararımız ortalama yüzde 100'e yakın. İlçemizde bu yıl meyve sezonu başlamadan bitti" dedi.

        Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarında Bayramiç'te etkili olan zirai don olayı, meyve bahçelerinde zarara yol açtı. Hava sıcaklığındaki ani düşüş nedeniyle, AB coğrafi işaret tescilli Bayramiç beyazının da aralarında bulunduğu çok sayıda meyve ağacını don vurdu. Bazı üreticiler önlem amaçlı gece saatlerinde saman balyası yakarak don olayının etkisini azaltmaya çalıştı. Çabalara rağmen büyük zarar uğradıklarını belirten Bayramiç Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen, ilçede zararın yüzde 100'e yakın olduğunu söyledi. Şen, "Maalesef ki 19 Mart'ı 20 Mart'a bağlayan gece şiddetli bir don olayıyla karşı karşıya kaldık. İlçemizin çevresinde sıcaklık eksi 5 dereceyi gösterirken, merkezden uzaklaştıkça eksi 7 derecelere kadar düştü. Nektarin ve sert çekirdekli meyvelerin hepsi çiçek açmış durumdaydı, bunların tamamı eksi 3 dereceye kadar dayanabiliyor. Fakat eksi 5 dereceyi ve eksi 7 dereceyi gördükten sonra ilçemiz genelinde ve köylerimizde maalesef ki hasat edilemeyecek birçok ağaç mevcut. İlçemizde ortalama 7 bin 500 dekar alanda sert çekirdekli meyve tesisi var. Bunların birçoğu yurt dışına gönderiliyor. Ancak bu don olayından kaynaklanan sebeplerden dolayı ilçemizde şu anda zararımız ortalama yüzde 100'e yakın. İlçemizde bu yıl meyve sezonu başlamadan bitti" diye konuştu.

        'İLÇEMİZ DOĞAL AFET BÖLGESİ KAPSAMINA ALINMALIDIR'

        Çoğu üreticinin geçimini sadece meyvecilikten sağladığını vurgulayan Şen, "İvedilikle ilçemiz doğal afet bölgesi kapsamına alınmalı. Çünkü üreticilerimizin birçoğu geçimini tamamen bu ürünlerle sağlıyor. İlçemiz genelinde ortalama zararımız 1,5 milyar TL'nin üzerinde. Ekonomik anlamda satılacak hiçbir ürün dalında kalmadı. Ancak bu bahçelere ürün olsa da olmasa da çiftçimiz bahçesine bakmak zorunda. Gelecek seneye tekrar meyve hazırlayabilmesi için bakım şartları eksiksiz bir şekilde yerine getirilmeli" ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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