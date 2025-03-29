Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği, sis nedeniyle askıya alındı (2)

Çanakkale Boğazı’nda sisin etkisini kaybetmesiyle birlikte feribot seferleri normale döndü. Boğaz hattında Çanakkale-Kilitbahir, Lapseki-Gelibolu ve Çanakkale-Eceabat hatları saatsiz olarak devam ediyor.

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