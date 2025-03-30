Çanakkale'de kaybolan lise öğrencisi Ayşegül aranıyor

Ayvacık Fen Lisesi'nde 10’uncu sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Ayşegül Kocaman, iddiaya göre, okula gitmek için evinden ayrıldı. Kocaman'ın evine dönmemesi üzerine ailesi, durumundan endişelendi. Aile, jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. Kocaman'ın bulunması için ekipler kapsamlı çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.