Çanakkale'de göçmen botu battı; 9 ölü (3)

KAYIP4 YAŞINDAKİ ÇOCUK ARANIYOR

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde göçmen botunun batması sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği olayda kayıp olan 4 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Konuyla ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, "03 Nisan 2025 tarihinde saat 06.20’de, Çanakkale ili Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmen botunun su alarak batma tehlikesi geçirdiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine olay mahalline derhal 1 Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-84) ve 1 Sahil Güvenlik Botu (KB-20) sevk edilmiştir. Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Unsurları tarafından icra edilen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde yarı batık lastik bot içerisinden 8 düzensiz göçmen ve deniz yüzeyinden 17 düzensiz göçmen olmak üzere toplam 25 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılmış, 5 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşılmıştır. Kurtarılan düzensiz göçmenlerden alınan ilk bilgiler doğrultusunda 5 düzensiz göçmenin daha kayıp olduğu bildirilmesi üzerine bölgeye ilave olarak 1 Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-510) ve 3 Sahil Güvenlik Botu (KB-119, KB-111, TCSG-28) daha sevk edilmiştir. İcra edilen arama kurtarma faaliyetleri süresince 9 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp olduğu değerlendirilen 1 düzensiz göçmeni arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir" denildi.