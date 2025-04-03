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        Tetiği dallara takılan tüfeğin ateş almasıyla öldü

        ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde ava çıkan Bahri Dindar (55), tüfeğin tetiğinin dallara takılıp ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 19:20 Güncelleme: 03.04.2025 - 19:25
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        Tetiği dallara takılan tüfeğin ateş almasıyla öldü
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        ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde ava çıkan Bahri Dindar (55), tüfeğin tetiğinin dallara takılıp ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

        Bayramiç'in Korucak köyünde yaşayan Bahri Dindar, sabah saatlerinde oğlu ve yeğeniyle ormana ava gitti. Dindar'ın, av sırasında bir ara yere bıraktığı tüfeği, geri almak isterken tetiğin ağaç dalına takılması sonucu bir anda ateş aldı. Dindar, tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Dindar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma ekiplerince sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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