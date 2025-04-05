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        Çanakkale'de 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

        ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 02:47 Güncelleme: 05.04.2025 - 02:50
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        Çanakkale'de 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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        ÇANAKKALE’nin Çan ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi hafif yaralandı.

        Kaza, saat 22.00 sıralarında Çan- Yenice karayolu üzerinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen F.C. yönetimindeki otomobil, iddiaya göre aynı yönde seyir halinde olan ve lambaları yanmayan Nadir Demirtaş yönetimindeki 10 TS 398 otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Nadir Demirtaş yönetimindeki otomobil takla atarken, F.C. yönetimindeki otomobil de şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerden Nadir Demirtaş ile aynı otomobilde bulunan Ahmet Talha Çakır, Nehir Demirtaş, Zeynep Demirtaş ve Hafize Demirtaş hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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