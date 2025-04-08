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        Çanakkale'nin 2 ilçesinde şap alarmı

        ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde şap hastalığına rastlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 12:24 Güncelleme: 08.04.2025 - 12:24
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        Çanakkale'nin 2 ilçesinde şap alarmı
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        ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde şap hastalığına rastlandı. Çan'a bağlı Kalburcu köyüne hayvan giriş çıkışları geçici süreyle durdurulurken, Biga'da ise tedbir amacıyla hayvan pazarı 3 hafta süreyle kapatıldı.

        Çan ilçesi Kalburcu köyündeki büyükbaş hayvancılık işletmesinde hayvanlarda şap hastalığı şüphesi üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kalburcu köyü merkez alınıp 10 kilometre çapındaki alanda hayvan giriş ve çıkışları geçici olarak durduruldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Çan ilçemize bağlı Kalburcu köyünde faaliyet gösteren bir büyükbaş hayvancılık işletmesinde, hayvanlarda şap hastalığı şüphesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmıştır. Yapılan klinik muayene ve laboratuvar analizleri sonucunda hastalık bulguları kesinlik kazanmış; bunun üzerine hastalığın yayılımını önlemek ve hayvan sağlığını korumak amacıyla köyde karantina uygulamasına geçilmiştir. Şap hastalığı tespit edilen işletmede ve çevresindeki tüm hayvanlarda mihrak aşılama çalışmaları başlatılmış olup, hastalığın kontrol altına alınmasına yönelik tüm tedbirler titizlikle yürütülmektedir. Ayrıca Kalburcu köyü merkez alınarak 10 kilometre çapındaki alanda hayvan giriş ve çıkışları geçici olarak durdurulmuştur" denildi.

        BİGA HAYVAN PAZARI, 3 HAFTA KAPALI

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde, çevre il ve ilçelerde artış gösteren şap hastalığı vakaları nedeniyle karar alındı. İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Biga Hayvan Pazarı 8 Nisan itibarıyla 3 hafta süreyle kapatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Çevre il ve ilçelerimizde şap hastalığı vakalarının artması üzerine ilçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonumuz tarafından alınan şap hastalığına karşı koruma tedbirleri kapsamında; 08.04.2025 tarihi itibarıyla 3 hafta süreyle Hayvan Pazarı kapalı olacaktır. 08.04.2025 tarihi itibarıyla 3 hafta süreyle kesim ve ithalat dışında tüm hayvan hareketleri yasaklanmıştır. İlçemiz genelinde halihazırda devam eden şap aşılaması bu süreçte tamamlanacaktır. Kolluk kuvvetlerimizle koordineli olarak yol kontrolleri arttırılacaktır. Alınan tedbirlere uymayanlar hakkında 5996 Sayılı Kanun uyarınca 105.274,00 TL idari para cezası uygulanacaktır. Bildirim ve şikayet için (0286) 316 25 24 / 287 no'lu telefonu aramanız önem arz etmektedir" denildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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