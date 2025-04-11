Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Çanakkale etabının lansmanı yapıldı

CUMHURBAŞKANLIĞI 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın Çanakkale Boğazı'nda düzenlenecek etabı Çanakkale Zafer Kupası için lansman toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Çanakkale Valiliği ve TGA iş birliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen, Cumhurbaşkanlığı 6.Uluslararası Yat Yarışları, Çanakkale etabıyla start verecek. Dünyanın dört bir yanından katılacak yarışçıların Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın ilk mücadelesi, 23-25 Nisan tarihlerinde Çanakkale Zafer Kupası için olacak. 23 Nisan'da İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı önünden hareket edecek yarışçılar, Çanakkale'ye doğru yelken basacak. Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünde düzenlenecek bu özel yarış, Türk tarihinin fedakarlık ve kahramanlıkla örülü destanına bir saygı duruşu niteliği taşıyacak. 25 Nisan'da Kilitbahir'den start alacak yarışmacılar, Seyit Onbaşı'yı selamladıktan sonra Yeni Kordon boyunca yarışacak ve Çanakkalelilere görsel şölen sunacak. Yarışın kazananları Çanakkale Zafer Kupası'nın sahibi olacak.

Çanakkale'nin önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacağını söyleyen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Hep söylediğimiz bir şey var; Çanakkale hem Türkiye'nin hem de dünyanın buluşma noktalarından birisi olacak. Çok heyecanlıyız. Çünkü Çanakkale çok önemli olaylara şahitlik yapmış ve çok önemli toplantılara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Hem Cumhurbaşkanlığı gibi önemli bir kurumun himayelerinde olan sportif etkinliğin olacak olması hem de bu işin uluslararası boyutunun olması Çanakkaleliler olarak bizi hem sevindirmekte hem de heyecanlandırmakta. Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışın'nın Çanakkale etabı 23-25 Nisan tarihleri arasında Çanakkale'de olacak. Hem Türkiye'den hem de dünyanın değişik yerlerinden yarışçılar, Çanakkale Boğazı'nın sularında yarışma imkanına sahip olacaklar. Çanakkale Boğazı yine görsel anlamda tarihi günlerinden birini yaşayacak. Tarihi Alan Başkanlığı olarak Çanakkale'nin bir buluşma şehri olması yönündeki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gerek törenlerimizle gerek kültürel etkinliklerle gerek sosyal etkinliklerle gerekli sportif etkinliklerle de bu çalışmalarımız devam ettireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanlığımızın bu aktiviteye destek oluyor olması ayrı bir güzellik, ayrı bir önemli durum" dedi.

'TÜM SPORCULARIMIZLA BURADA OLACAĞIZ'

İstanbul Açık Deniz Yat Kulübü Başkanı Ekrem Tolga Yemlihaoğlu da "Çanakkale gerçekten Türk denizcileri için bu boğazı defalarca geçmiş insanlar olarak her seferinde tüylerimizin diken diken olduğu, büyük bir minnet ve vatan sevgisi ile coştuğumuz bir lokasyon. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bu yıl 6'ncısı düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın ilk etabını bu gerekçeler yüzünden Çanakkale'de gerçekleştirmek istedik. Biz artık her yıl Çanakkale'de bütün gücümüzle Çanakkale'nin tanıtımı için bu muhteşem lokasyonu tanıtımı için ulusal ve uluslararası mecralarda tüm sporcularımızla burada olacağız. Elbette bir keşke ilerleyen süreçte bir yat limanına da sahip olursak belki buraya ileride yüzlerle ifade edilen uluslararası katılımı da kazandırmak mümkün olacaktır" dedi.

'ÇOK ÖNEMLİ ANLARA ŞAHİTLİK EDECEĞİZ'

Çanakkale Savaşları'nın tarih açısından dönüm noktası olduğunu söyleyen Çanakkale Valisi Ömer Toraman ise "Bu kadar güçlü denizcilik geçmişine sahip bir millet olarak denizlerde ve her alanda daha fazla var olmamız gerekiyor. Bu yat yarışları hem yarışanlar için hem de izleyenler için muazzam anlar, hissiyatlar oluşturan etkinlikler. Çanakkale Boğazı gibi her zaman fırsat bulamayacağımız bir alanda yat yarışına katılmak; yarışçılar, sporcular arasında unutulmaz bir yarışa dönüşecek. Onların bu yarış aktiviteleri kıyıda onları izleyen insanlar açısından da çok büyük bir güzellik sunacak. O nedenle hem yarışınlar için hem izleyenler için çok önemli anlara şahitlik edeceğiz" diye konuştu.