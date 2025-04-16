Prof. Dr. Büyükateş: Yaz aylarında müsilajın sistemde olmasını beklemiyoruz

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi'nden (ÇOMÜ) Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, Çanakkale Boğazı'nda müsilajın nisan ayında da etkisini sürdürdüğünü belirtti. Büyükateş, "Yaz aylarında, yaz mevsimine özgü fitoplankton türlerinin hakimiyetiyle farklı bir süreç yaşanacak. Yaz aylarında müsilajın sistemde olmasını beklemiyoruz. Ancak çevresel koşullar uygun şekilde devam ederse, süreç uzayabilir" dedi.

2020 yılında Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nda etkili olan ve çevre felaketine yol açan müsilaj, bu yıl da varlığını sürdürüyor. Müsilaj nedeniyle birçok balıkçı, av sezonunu erken kapattı. Nisan ortasına gelinmesine rağmen bölgede halen müsilaj gözlemleniyor. Yaz aylarında müsilaj etkisinin azalmasını beklediklerini söyleyen ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Temel Bilimler Bölüm Başkanı ve Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, meteorolojik şartların uygun seyretmesi halinde müsilaj oluşumunun devam edebileceğini vurguladı.

'MÜSİLAJ TAMAMEN ORTADAN KALKMADI'

Su ve hava sıcaklıklarının artmaya başladığını belirten Prof. Dr. Büyükateş, "İlkbaharda olmamız nedeniyle planktonik organizmalar üremeye ve çoğalmaya devam ediyor. Su kolonunda ve dipte süregelen bir müsilaj yoğunluğu vardı. Meteorolojik koşullara bağlı olarak müsilaj zaman zaman yüzeye çıktı, zaman zamansa su kolonu ve sedimente birikti. Müsilaj süreç boyunca tamamen ortadan kalkmadı. İlkbaharın gelişiyle birlikte artan sıcaklıklar ve güneşli günlerle fotosentez aktiviteleri de arttı. Bu da mevcut müsilajın üzerine yeni organik birikimlerin eklenmesine neden oldu. Bu süreç, yaz su sıcaklıklarına ulaşılana ve farklı planktonik organizma grupları sistemde baskın hale gelene kadar devam edecek. Buradaki en önemli husus; müsilaj oluşturan organizmaları tüketen canlıların henüz sisteme girmemiş olması. Bu tüketiciler devreye girdikçe ekosistemde denge sağlanacak. Yaz aylarında, yaz mevsimine özgü fitoplankton türlerinin hakimiyetiyle farklı bir süreç yaşanacak. Dolayısıyla yaz aylarında müsilajın sistemde olmasını beklemiyoruz. Ancak çevresel koşullar uygun şekilde devam ederse, süreç uzayabilir. Gelişmeleri gözlemleyerek takip edeceğiz. Mevcut şartlar altında müsilajın bir süre daha devam etmesi bekleniyor" diye konuştu.